وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله -عز وجل- أن يجعله شهر خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة، وعلى البشرية جمعاء.





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