«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد

جدة - نرمين السيد - توافد المواطنون، بكثرة لليوم الـ201 على التوالى، على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة فى فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد"، والتى أطلقت بداية شهر سبتمبر الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وتم مدها عدة مرات.





وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم للوزارة، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، مما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية،أعلنت فى 28 أكتوبر الماضى، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تم إطلاقها أول سبتمبر الماضى، حتى نهاية نوفمبر، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية "moi.gov.eg".

وأوضحت أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال "34 سلسلة – 1051 فرعا – 4 شوادر" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، على أن تتضمن كل قافلة السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما أعدت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، مساهمة منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، عبوات تحتوى على سلع متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام، وتقوم المنظومة بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا، والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها الوزارة لهذه الفئات.