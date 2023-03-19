خريطة الأنشطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية للأوقاف فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أولًا.. البرامج التلفزيونية:-

برنامج أسماء الله الحسنى، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية، وبرنامج فى رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامى، على قناة النيل الثقافية، والفقرة الدينية ببرنامج صباحنا مصرى على الفضائية المصرية، والفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف، وبرنامج فوارس الإسلام، على القناة الأولى، برنامج لقاء الإيمان على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها"، برنامج صباح القاهرة على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية، برنامج لقاء الإيمان على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية، برنامج كاتب ورأى على قناة مصر الزراعية، برنامج سفراء دولة التلاوة لأئمة الأوقاف حول العالم على قناة الناس.

ثانيا.. البرامج الإذاعية

برنامج خاطرة دعوية على إذاعة القرآن الكريم، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برنامج أسماء الله الحسنى على إذاعة القرآن الكريم، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برنامج داعيات إلى الله على إذاعة القاهرة الكبرى.

ثالثًا.. المسابقات التشجيعية

مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية، مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتى، مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامى، مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم "رمضان شهر القرآن"، أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات "شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد - مطروح" بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات.

رابعًا.. البرامج التى يتم بثها عبر بعض المواقع الإلكترونية

برنامج مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها"، برنامج خواطر رمضانية، على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكترونى، برنامج رقائق، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكترونى، برنامج برقيات، من تقديم واعظات وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكترونى، برنامج مقالات، من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية، برنامج لقاء النوابغ ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية، برنامج كلمات من نور، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية، برنامج قرآن يتلى، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

خامسًا.. المقالات التى تنشر عبر بعض الصحف الورقية

مقال أسبوعى لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام، خاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية، خاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتى، مقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام يوميًّا.