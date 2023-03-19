جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إنه من المقرر أن تستضيف مصر فى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعا خماسيا بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعى المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، فى إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى - أن اجتماع شرم الشيخ يأتى استكمالا للمناقشات التى شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضى، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم فى استئناف عملية السلام. وكشف عن أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الاجتماع تأتى فى إطار السعى نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون فى تلك الاجتماعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: اجتماع شرم الشيخ لدعم الحوار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.