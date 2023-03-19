على جمعة يوجه نصيحة للمسلمين لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن شهر رمضان شهر متميز وله أجواء لا ينكرها أحد وهذا الشهر كل بلاد المسلمين لها شعائرها وطقوسها وجوها العام والشعور بطقوس هذا الشهر.





وأضاف الدكتور على جمعة، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن الذى يبحث عن العلاقة بينه وبين ربه قبل قدوم رمضان هو الإنسان المؤمن لأن غير المؤمن لا يبحث عن العلاقة مع الله. ووجه الشيخ على جمعة، رسالة قبل شهر رمضان قائلا: "علينا أن نجدد حياتنا قبل شهر رمضان والحياة اللى بيننا وبين الله احنا اللى كسبانين فيها كلها مش الله".

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