وزير الأوقاف يهنئ السيد رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 10:30 صباحاً - يهنئ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى البشرية جمعاء، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي الملائم لإقامة جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.