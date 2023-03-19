الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تحتفل بتخريج دورة مراقبة المنطقة الغير رادارية للمراقبين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 10:30 صباحاً - احتفلت كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتخريج دورة مراقبة المنطقة الغير رادارية للمراقبين الجويين من دولة اليمن الشقيقة وذلك بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران المدني ويأتي ذلك في ضوء توجهات الفريق محمد عباس حلمى معالى وزير الطيران المدنى نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في مجالات التدريب و تأهيل العنصر البشرى .

اقيمت الدوره التدريبيه بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية والطيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والطيار صالح سليم بن نهيد رئيس هيئة الطيران المدنى والارصاد اليمنية.

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حيث تم تسليم شهادات التخرج للسادة الخريجين الذين اعربوا عن سعادتهم بتلقي هذه الدورة كما اشادوا ببرامج التدريب المتطورة والاهتمام بنظم الجودة وكافة التسهيلات التي قدمتها الأكاديمية لهم.