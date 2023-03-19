وزير الرى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 09:29 صباحاً - الدكتور سويلم : العمل على تركيب الستائر المعدنية بقنطرة بحر يوسف ، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف

- نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل في صب أكتاف القنطرة

- تصنيع بوابات القناطر بمصر واليابان بإجمالى (٢١) بوابة ، وإستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال التصميم والتنفيذ

- الإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، ومراعاه الإشتراطات البيئية بمنطقة المشروع

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالى ١٠٤ خازوق ، وإجراء إختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح ، كما يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من عدد (٤) آبار من إجمالي (٣٢) بئر .

كما تم نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، بإجمالى (٢١) بوابة منها عدد (٤) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، وعدد (٣) بوابات لقنطرة فم الديروطية ، وعدد (٢) بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي .

وأضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

وأشار سيادته إلى أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ، مع إلتزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، كما يتم مراعاه تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .