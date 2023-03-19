أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 20-3-2023

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-3-2023

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية.

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك.

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-3-2023

مهنياً: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى لكي تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفياً: عليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحياً: كثرة إسرافك في العمل والعاطفة قد يؤثر في صحتك ويتركك عرضة للتوترات العصبية والتشنجات.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20-3-2023

مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.

عاطفياً: مشاغلك المهنية تأخذ بعيداً عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك.

صحياً: تتعرّض لحالات من الضعط التي تؤثر في حيويتك ونشاطك.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 20-3-2023

مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحياً: يستحسن ممارسة بعد أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 20-3-2023

مهنياً: تساهم شعبيتك في دعمك اذا كنت تريد الترشح لمنصب او موقع اجتماعي او سياسي.

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية تطوراً ملحوظاً، وتجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد.

صحياً: ضغوط العلم تجعلك عرضة لتوترات عصبية، وتشعرك بأنك غريب عن أهلك وعائلتك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20-3-2023

مهنياً: حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه.

عاطفياً: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما.

صحياً: لا تفسُ على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20-3-2023

مهنياً: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول

عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً مميزاً. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب

صحياً: كن منتبهاً لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20-3-2023

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك.

عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.

صحياً: لست معتاداً كثرة المواجهات وهذا يحد من نشاطك وعزيمتك ونشاطك بعض الشيء.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-3-2023

مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع

عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك

صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 20-3-2023

مهنياً: تعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية..

عاطفياً: إذا كنت عازباً تحتاج لتكون أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه.

صحياً: إذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصحاب للتخفيف من هذه الضغوط، وحاول الاسترخاء الهدوء.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-3-2023

مهنياً: يحمل إليك الحظ اعتباراً من هذا اليوم أخباراً جيدة ومفاجآت مناسبة.

عاطفياً: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع، وعليك التروّي وعدم المجازفة.

صحياً: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 20-3-2023

مهنياً: يعرّضك هذا اليوم لبعض الاستحقاقات، ولو أنه يفتح باباً جديداً في مجال البيع والتجارة.

عاطفياً: يقدّم لك الشريك نصيحة ممتازة بشأن ما يجب القيام لتبرز أكثر أمام الشريك..

صحياً: انتبه من الحوادث والكسور والوقوع وحافظ على حذرك، تستعيد نشاطك ابتداءً من هذا اليوم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا