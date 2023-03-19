مفيد شهاب يحكى الصعوبات التى واجهتها مصر أثناء مفاوضات تحرير طابا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن 19 مارس هو يوم فخر لى باسترجاع آخر قطعة من أراضينا وانسحاب إسرائيل من طابا كاملة.
وأكد، أن ذكرى استرجاع طابا لأرض الوطن إحساس أكثر من رائع فى هذا اليوم والفرحة الكبرى أن كللت جهود أبناء مصر فى استرجاع آخر بقعة من أرضيها المحتلة منذ 1967.
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