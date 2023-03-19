«التموين» تنفذ عددا من الحملات لضبط المخالفات فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة التموين عددا من حملات التفتيش على الأسواق والمنافذ فى محافظة كفر الشيخ، حيث تمكنت حملات مديرية التموين، فى كفر الشيخ، بالتعاون مع مجالس المدن، من تحرير 35 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز، ما بين نقص وزن ما بين 8 و20 جراما، وعدم الإعلان، وغلق بدون عذر، وتصرف فى الدقيق، وعدم نظافة.





وقال وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عماد حبيب - فى تصريحات صحفية - إن الحملات تمكنت من ضبط صاحب مصنع حلوى، لحيازته بيض دواجن لزوم التجهيز، والإنتاج غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 390 بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط صاحب مخزن منتجات ألبان حيازة سلع بدون بيانات، وتم التحفظ على إجمالى 95 كجم زبدة، غير مدون عليها أى بيانات بشأن الإنتاج أو الصلاحية. كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب ماركت، لحيازته لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على إجمالى وزن 7 كجم لحم مذبوح خارج المجازر الحكومية، وضبط صاحب مصنع لإنتاج الشيكولاتة حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بقصد إعادة تدويرها، وتم التحفظ على إجمالى وزن 53 كجم من الشيكولاتة منتهية الصلاحية.

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