رئيس قسم المصريات بمتحف اللوفر: هناك اهتمام كبير بمصر القديمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن قسم المصريات فى المتحف يحتوى على العديد من الآثار المصرية ومن أول المتاحف الذى يحتوى على قسم للمصريات.

وتابع: "يجب أن نتذكر أن اكتشاف اللغة الهيروغليفية يعود إلى عام 1822 وهذا يعنى أنه كان هناك خمس سنوات بين اكتشاف اللغة الهيروغليفية وافتتاح قسم المصريات داخل اللوفر".