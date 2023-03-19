جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن قسم المصريات فى المتحف يحتوى على العديد من الآثار المصرية ومن أول المتاحف الذى يحتوى على قسم للمصريات.
وتابع: "يجب أن نتذكر أن اكتشاف اللغة الهيروغليفية يعود إلى عام 1822 وهذا يعنى أنه كان هناك خمس سنوات بين اكتشاف اللغة الهيروغليفية وافتتاح قسم المصريات داخل اللوفر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قسم المصريات بمتحف اللوفر: هناك اهتمام كبير بمصر القديمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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