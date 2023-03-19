جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، إن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.





وأضاف أن ذلك يأتى من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقرى لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ فى مكتبه، اليوم السبت، مع عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، قبيل تفقدهما للمركز بحضور أحمد الغريب المشرف على مراكز سيطرة المحافظات وغرف الطوارئ والعمليات الرئيسية. وتفقد رحمى وعبد المجيد، أعمال إنشاء المركز والذى يتم إنشاؤه على مساحة 285 مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى 85 %، وسيكون مركزا إقليميا لمحافظات (الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية ودمياط).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية: هدف مركز السيطرة الموحد للطوارئ دعم خطط التنمية المستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.