قالوا عن مبادرة «كتف فى كتف» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سويلم الخيرية، أن مبادرة "كتف فى كتف" هى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر. كما أكد التيار الإصلاحى الحر على أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى فى مصر، وفى منطقة الشرق الأوسط، بل لم يسجل التاريخ الإنسانى مبادرة مثلها قامت بها منظمات المجتمع الأهلى الخيرية لصالح الفقراء والمحتاجين ومحدودى الدخل.

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