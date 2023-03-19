رئيس مدينة العريش يتابع أعمال رصف طريق الفاتح

جدة - نرمين السيد - وأكد عفش، متابعة أعمال الرصف فى المنطقة من ميدان النافورة وحتى كوبرى أبو صقل، حيث اطمأن على سير الأعمال إلى جانب متابعة أعمال رصف شارع النافورة الرابط بين طريق الفاتح وشارع أسيوط ضمن خطة رد الشىء لأصله.
وأشار إلى متابعة أعمال رصف شارع الضاحية الرئيسى، حيث تم وضع الطبقة الأسفلتية بوجود رئيس منطقة الخدمات ومهندسى مديرية الطرق والنقل والمعدات ومقاولى الرصف، باعتبار أن عملية الرصف ضمن استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للمركز.
ولفت إلى المرور والمتابعة على أعمال تطوير شارع على بن أبى طالب من ناحية مدخل حى العبور للاطمئنان على أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وكل المرافق.
وشدد على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بمواقع العمل لتسريع معدلات الآداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة.
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