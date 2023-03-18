مجلس الوزراء يعين أحمد الظاهر رئيسًا تنفيذيا لـ إيتيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 11:23 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين المهندس أحمد حسن الظاهر رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد أصدر قرارا بتكليف المهندس أحمد الظاهر بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة فى ديسمبر الماضى.

ويمتلك الظاهر خبرة واسعة تمتد لأكثر من ٢٧ عاماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال، وذلك فى العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وكينيا، والجزائر.

ويتمتع الظاهر بسجل حافل من الإنجازات العملية فى بناء الإدارات وتطويرها، وقيادة خطط النمو، وتطوير المواهب، وذلك على المستويين المحلى والإقليمى؛ حيث تولى منصب نائب رئيس شركة "آى بى إم" للأمن السيبرانى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شغل منصب المدير التجارى لمنطقة وسط وشرق وغرب أفريقيا. كذلك تقلد العديد من المناصب القيادية فى فرع الشركة بمصر ومنها منصب رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك منصب رئيس القسم التجارى للشركة فى مصر.

وحصل الظاهر على درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية، "الاتصالات والإلكترونيات" من جامعة عين شمس.