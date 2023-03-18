الأم المثالية بالدقهلية: علمت أبنائى عزة النفس والاكتفاء بما يملكون (صور)

جدة - نرمين السيد - قصة كفاح وتضحية خاضتها إيمان الدروتينى، الحاصلة على لقب الأم المثالية بمحافظة الدقهلية، لتربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة والدهم منذ 28 عامًا، ورفضها الزواج مرة أخرى على الرغم من صغر عمرها.





التقى موقع "دوت الخليج" الأم المثالية بالدقهلية، للتعرف على قصة كفاحها، وقالت إنها تبلغ 60 عامًا، وتزوجت من نجل عمها وأنجبا 3 أبناء، هم حنان 37 سنة، طبيبة بيطرية، وريهان 36 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية، وعادل مهندس مساحة وتوفى بمرض فى القلب.

وأضافت أن زوجها كان يعمل سائق نقل ثقيل، وتوفى منذ 28 عامًا فى حادث وعمره 33 عامًا، وترك لها أبنائها.

وأوضحت الأم المثالية، أنها لم تعمل طوال حياتها، وكانت تعتمد على معاش زوجها فقط، ورفضت الحصول على أى مساعدات مالية من الجمعيات الخيرية، وربت أبنائها على القناعة وعزة النفس، والاكتفاء بما يملكون حتى لو كان قليلًا.

وأشارت إلى أنها تركت التعليم فى المرحلة الإبتدائية من أجل الزواج، وعلى الرغم من أميتها إلا أنها أصرت على تعليم ابنائها، وحصولهم على شهادات عليا، حتى تحققت أمنيتها.

وتابعت بأن نجلها عادل أصيب بمرض القلب وهو فى المرحلة الإعدادية، وكانت ترعاه وترافقه فى رحلة علاجه أملًا فى شفاءه، إلا أنه توفى قبل 5 سنوات بعد إجراءه جراحة قلب مفتوح، وهو ما أصابها بصدمة لم تستوعبها حتى الآن.



كفاح وتضحيات الأم وصبرها طوال حياتها، دفع ابنتيها للتقديم لها فى مسابقة الأم المثالية دون عملها فى البداية، ثم أخبراها وانهالت دموع فرحتها بامتنانهما برحلة كفاحها وتقديرهما لها.

فرحة حصول الحاجة إيمان على لقب الأم المثالية امتزجت بدموع حزنها على فراق نجلها، متمنية تحقيق أمنيتها بزيارة بيت الله الحرام.