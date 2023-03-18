استمرار تعبئة وتوزيع كراتين «كتف فى كتف» بالإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أعماله التطوعية فى تعبئة وتوزيع كراتين مبادرة "كتف فى كتف"، والتى بدأت فى محافظات مصر، بعد إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وتهدف مبادرة "كتف فى كتف"، إلى تحضير وتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، و450 ألف وجبة غذائية ساخنة، على المواطنين فى رمضان، وتحتوى الكرتونة على عدد 9 أصناف مواد غذائية (أرز - مكرونة - سكر - فاصوليا - صلصة - فول - جبنة - ملح وزيت).

من جانبه، قال هيثم ناصر أمين صندوق مؤسسة صناع الحياة وعضو التحالف الوطنى، إن الغرض من الفعاليات، هو توزيع عدد من الكارتين الغذائية على أهالى الإسكندرية المستحقين فى عدد من المناطق، وعمل قافلة طبية كشف وعلاج مجانى بها معظم التخصصات الطبية فى منطقة قرية أبو مسعود التابعة لمنطقة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وذلك بغرض مساعد الأهالى المستحقين وإدخال البهجة والسعادة إليهم.

ونوه "مسعود"، بأنه سيتم إنشاء مستشفى خيرى فى منطقة مريوط الخيرى على مساحة 2000 متر مربع.