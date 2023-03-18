«البيئة» تعلن إجراءاتها للسيطرة على تلوث زيتي بأحد شواطئ السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 10:26 مساءً - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث الزيتي الظاهر بشاطئ السوايسة في محافظة السويس، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بوجود التلوث.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال بيان للوزارة، إلى أنه تم الدفع الفوري بلجنة من الفرع الإقليمي للوزارة في السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة وتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينة أن التلوث عبارة عن زيت ثقيل بمساحة نحو 260 متر طول ومن نصف متر إلى 2 متر عرض.

وأخذت اللجنة عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الإقليمي للوزارة بالمحافظة لمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكدت وزيرة البيئة، على أنه جار أعمال إزالة التلوث بالتنسيق مع المحافظة وشركات البترول العاملة بالمنطقة، وستتابع غرفة العمليات المركزية لجهاز شئون البيئة والإدارة المركزية لفرع السويس الموقف حتى الانتهاء من إزالى التلوث وتنظيف الشاطئ بالكامل.