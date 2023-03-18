نقيب الصحفيين: نحن أمام تحد ولا بد من حوار مع الدولة والمؤسسات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 10:26 مساءً - كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل انتخابات النقابة التي جرت بالأمس، وفاز فيها بمقعد النقيب لأول مرة له، قائلا: انتخابات الصحفيين مشهد عظيم، وجميعنا تنافس على مصالح الصحفيين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، نتنافس على مصالح الصحفيين وليس لشيء آخر.

وأكد البلشي، أن العنوان الرئيسي لانتخابات نقابة الصحفيين هو حضور الجمعية العمومية بشكل كثيف.

ووجه الشكر إلى الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار الذي أخفق في الفوز بمقعد النقيب، ودعاه للتعاون من أجل تنفيذ تكليفات الجمعية العمومية.

ودعا البلشي، كل المتنافسين في الانتخابات التي جرت بالأمس، إلى تشكيل فريق يعاون الناجحين في تحقيق مطالب الجمعية العمومية، مضيفا «منافسة شريفة على أرض مصالح الصحفيين، وسنجتمع من أجل خدمة الزملاء».

وشدد على أنه سيكون نقيبا لكل الصحفيين، وسيراعي كل الأطراف؛ لأن من انتخبه جموع الصحفيين.

وأوضح أنه سيحاول التعبير عن جموع الصحفيين ومراعاة مصالحهم، من أجل مهنة تليق بالصحفيين، مشيرا إلى أن هناك ملفات متراكمة، وأولها: فتح النقابة حتى تكون بيتًا لكل الأعضاء.

وحول الملفات التي ستكون على أولوياته، أوضح أن الملف الاقتصادي وقيمة كارنيه النقابة والحريات سينال اهتمامه.

وأكد أنهم أمام تحدي حقيقي، ولا بد أن تكون الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين طرفا في الحوار الوطني، وأن يكون هناك حوار مفتوح مع الدولة وكل المؤسسات.

واستطرد البلشي، أن النقابة تجمع مصالح مهنية، وأنه سيتفاوض مع الجميع من أجل مصالح أعضاء الجمعية العمومية بمختلف أطرافها، لافتا إلى أن الجمعية العمومية رفضت الميزانية وهو ما يعتبره تكليفًا لإعادة مناقشتها.