الكشف على 1695 مواطنا ضمن قافلة طبية بدمياط

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، فى بيان اليوم السبت، إن القافلة تأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا فى قرى دمياط للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وفقا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تلقت تقريرا حول نتائج القافلة المنفذة بقرية السلام، مشيرا إلى أنه تم تحويل 32 حالة من الحالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإجراء 374 تحليلا معمليا، وفحص 18 حالة بالأشعة، الكشف على 29 حالة بالسونار.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد، بأن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملا ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.