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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل الإكوادور

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 09:30 مساءً - أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة فى منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، بحسب سكاى نيوز، وكان مركزه على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.

 

قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "جواياكيل"، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التى أصابت الناس. 

 

تداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار فى المركز التاريخى لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.

 

وتقع الإكوادور على حلقة النار فى المحيط الهادى وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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