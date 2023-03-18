استمرار مبادرة «مأموري أقسام الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 08:24 مساءً - تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية.

إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة - الفيوم – القليوبية – المنيا – بنى سويف – الأقصر – قنا – المنوفية – الدقهلية ) بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.