بتوجيهات الرئيس.. شباب الجامعات يزورون مشروع داره لتطوير عواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - ويأتى المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات، تنفيذا لتوجيها رئيس الجمهورية، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية. يذكر أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، إحدى المبادرات الرئاسية، حيث ينفذ المشروع داخل 230 موقعا تابعا لملكية الصندوق على مساحة 14422 فدانا مقسمة إلى 35 ألف موقع كأولوية عاجلة و60 موقعا على مساحة 2600 فدان كأولية أولى و135 موقعا على مساحة 10149 فدانا كأولوية ثانوية.

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