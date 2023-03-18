وزيرة التضامن توجه باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان

جدة - نرمين السيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تنفيذ أكبر برنامج وقائى لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المواد المخدرة.





يأتى ذلك فى محافظات الجيزة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والغربية والشرقية والمنيا والقليوبية والقاهرة والسويس ودمياط وبنى سويف وقنا والإسماعيلية والدقهلية والأقصر وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد".

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث يستهدف البرنامج 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسى الحالى بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كل محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب فى إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التى يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعى لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان.

ويزيد حاجز الرفض التام عند المدمن، لمجرد التفكير فى الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب فى تحليل ما يتعرض له المتعاطى وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ برامج التوعوية فى الجامعات من خلال "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتم تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جار تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس، ويستهدف 6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسى الحالى.

يأتى ذلك للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يتم باستخدام المكون المرئى من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، كما سيتم إطلاق دورى رياضى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان بالإضافة الى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهنى.

تعتمد هذه الطريقة على توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة،حيث يتم وضع الذهن فى حالة إثارة وانتباه، بحيث يكون جاهز للتفكير فى المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية، ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطى المخدرات وإبراز أضرار التعاطى للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أعلنت عن بدء تدشين برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس من بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، كما تم بدء تنفيذ البرنامج على مدى الأسابيع الماضية فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.