وزير الصحة يوجه التحية لأطباء مصر فى يومهم الـ45 من «دار الحكمة»

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل كلمته، نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلى جميع الأطباء فى يومهم الـ 45، مشيدا بجهودهم وعطائهم المبذول فى خدمة المرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - خلال كلمته- إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية فى مصر والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحى، وعلى رأسهم الأطباء، مؤكدا أن ملف تحسين بيئة العمل للفريق الصحى والأطباء على رأس أوليات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار «عبدالغفار»، إلى الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية فى صدد تحسين أحوال الأطباء، ومنها تحسين الوضع المادى، مضيفا أن قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات خلال هذه الفترة.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تتكاتف مع الفريق الصحى وأطباء مصر، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، منوها فى هذا الصدد إلى قرار وزارة البيئة باستثناء عيادات الأطباء من دراسة الأثر البيئى.

وقال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، إن الاحتفال بيوم الطبيب يعد بمثابة عرس فى دار الحكمة، حيث يرتبط تاريخ الاحتفال بإنشاء أول مدرسة طب فى مصر (قصر العينى) والتى تعد نواة الطب المعاصر فى مصر.

وطالب فى هذا الصدد بضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، والذى يعد فرصة تاريخية لتحسين أحوال الأطباء وحماية حقوقهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التعاون بين البرلمان والحكومة والنقابات المهنية، للعمل على تحسين بيئة العمل الآمنة للأطباء، والتقدير المادى والمعنوى للفريق الصحى، بالإضافة إلى التعليم الطبى المستمر من خلال المجلس الصحى المصرى.

ولفت إلى انتهاء العمل فى قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، ومن المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعى.

وكشف الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إعداد خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية فى أحوال الأطباء بمصر، وسيتم طرحها على لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة والسكان، مؤكدا تقديم الدعم الكامل والمتواصل لأطباء مصر.

ومن جانبه، توجه الدكتور عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، بالتحية والتقدير للأطباء وأساتذة الطب فى مصر، قائلا: «أثريتم العمل الطبى على مدار تاريخكم العظيم فى علاج ملايين المرضى، ومصر دائما أمانة فى أعناقكم، لكى تكونوا أهلا لكلمة الطب فى مصر».