جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشاطئ السوايسة بمحافظة السويس، وذلك بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزيه بوزارة البيئة بوجود التلوث.





ووجَّهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدفع الفورى بلجنة من الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة السويس، بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة وتقييم الموقف وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة. وتبين من المعاينة أنَّ التلوث عبارة عن زيت ثقيل بمساحة حوالى 260 مترا طول ومن نصف متر إلى 2 متر عرض، وقد قامت اللجنة بأخذ عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الاقليمى لوزارة البيئة بالسويس لمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأكدت وزيرة البيئة أنه جارٍ أعمال إزالة التلوث بالتنسيق مع محافظة السويس وشركات البترول العاملة بالمنطقة، وستقوم غرفة العمليات المركزية لجهاز شؤون البيئة والإدارة المركزية لفرع السويس بالمتابعة المستمرة للموقف حتى الانتهاء ومن إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيئة: جارٍ إزالة التلوث الزيتى فى السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.