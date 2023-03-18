وزير الصحة: توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتحسين منظومة الصحة في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 07:27 مساءً - شاركت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، في فعاليات الاحتفال بيوم الطبيب الـ 45، والذي تنظمه النقابة العامة لأطباء مصر في الثامن عشر من شهر مارس كل عام، وذلك بمقر النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة".

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلى جميع الأطباء في يومهم الـ 45، مشيدًا بجهودهم وعطائهم المبذول في خدمة المرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية – خلال كلمته- إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية في مصر والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، مؤكدا أن ملف تحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء على رأس أوليات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار «عبدالغفار» إلى الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في صدد تحسين أحوال الأطباء، ومنها تحسين الوضع المادي، مضيفًا أن قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تتكاتف مع الفريق الصحي وأطباء مصر، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، منوهًا في هذا الصدد إلى قرار وزارة البيئة باستثناء عيادات الأطباء من دراسة الأثر البيئي.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن الاحتفال بيوم الطبيب يُعد بمثابة عُرس في دار الحكمة، حيث يرتبط تاريخ الاحتفال بإنشاء أول مدرسة طب في مصر (قصر العيني) والتي تعد نواة الطب المعاصر في مصر، مطالبًا في هذا الصدد بضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، والذي يعد فرصة تاريخية لتحسين أحوال الأطباء وحماية حقوقهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التعاون بين البرلمان والحكومة والنقابات المهنية، للعمل على تحسين بيئة العمل الآمنة للأطباء، والتقدير المادي والمعنوي للفريق الصحي، بالإضافة إلى التعليم الطبي المستمر من خلال المجلس الصحي المصري، لافتًا إلى انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، ومن المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.

وكشف الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إعداد خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في أحوال الأطباء بمصر، وسيتم طرحها على لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة والسكان، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل والمتواصل لأطباء مصر.

ومن جانبه، توجه الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، بالتحية والتقدير للأطباء وأساتذة الطب في مصر، قائلا: «أثريتم العمل الطبي على مدار تاريخكم العظيم في علاج ملايين المرضى، ومصر دائمًا أمانة في أعناقكم، لكي تكونوا أهلاً لكلمة الطب في مصر».