وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 06:29 مساءً - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية بعنوان " الإستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومى " وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الإستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين ورؤساء وطلبة الجامعات المصرية.

وبدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء إيهاب محمد فكرى رئيس هيئة البحوث العسكرية وإستعرض فيها الجهود التى بذلت لإعداد البحث، وقدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وإنتهى البحث إلى تقديم

عدد من التوصيات والآليات المقترحة لصيانة الأمن القومى للدولة المصرية فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة مؤكدًا أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى معالجة التحديات.

قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة

وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء ( قصاصي الأثر ) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم السبت الموافق 01/04/2023، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالآتى :

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها ( الأزهرية / المهنية / الرياضية ) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%، وبالنسبة لقصاصي الأثر من الحاصلين على الابتدائية – راسبي الإعدادية – الإعدادية ( درجة النجاح فقط ) من مواليد ومقيمين بمحافظتي ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية بنطاقهم، وأن لا تقل السن عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق بالقوات المسلحة فى أول يناير 2024 ولا يقل عن 17 عاما لقصاصي الأثر، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.

الشروط العامة للتطوع

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتي: ( أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يجتاز كافة الاختبارات المقررة، واستيفاء البيانات المطلوبة ( على موقع إدارة التجنيد والتعبئة )، وألا يكون متخلفًا عن التجنيد أو غير لائق طبيا للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أي منشأة تعليمية عسكرية ).