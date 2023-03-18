محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة المخالفات بمحيط محطة مصر والشوارع الجانبية

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم السبت، رئيس حى وسط، بتكثيف الحملات والمتابعة اليومية لإزالة ورفع جميع المخالفات بمحيط ميدان محطة مصر، والشوارع الجانبية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات.





جاء ذلك فى إطار سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها المحافظة للقضاء على الاشغالات والأسواق العشوائية على مستوى الأحياء استجابة لشكاوى المواطنين، وحفاظا على مكتسبات مشروع تطوير ميدان محطة مصر. وفى هذا الصدد، شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمحيط ميدان "محطة مصر"، والشوارع المتفرعة منه، وخلالها رفعت جميع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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