طالبة بشمال سيناء مرشحة لجائزة الدولة للمبدع الصغير على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت، الطالبة جمانة سامح محمد، والتى ستمثل المحافظة فى مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير للموسم الثالث فرع تأليف القصة للفئة الأولى للمرحلة الثانية، وحثها على أن تكون خير سفير للمحافظة والحصول على الجائزة الأولى فى المسابقة على مستوى الجمهورية.





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