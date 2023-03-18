رئيس الرعاية الصحية يشارك فى الاحتفالات الـ34 لعودة طابا للأراضى المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية، وممثلى الجهات المعنية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وقدم الدكتور أحمد السبكى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ34 لعودة طابا إلى أحضان الوطن، ومهنئا جموع الشعب المصرى عامة، ومواطنى جنوب سيناء خاصة، على هذه الذكرى التاريخية الخالدة، التى يفخر بها كل مصرى ومصرية، وأحد البقاع الهامة للدولة المصرية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، زيارته لمحافظة جنوب سيناء، بجولة لمستشفى طابا المركزى، تفقد خلالها الأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية، وغرف الأشعات والمعامل، والعيادات الخارجية، وكذلك غرف العمليات المختلفة، لافتا إلى أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية فى مختلف التخصصات الطبية لأهالى مدينة طابا، وجنوب سيناء.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن خطة الدولة المصرية فى التنمية الشاملة، شملت كل القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، سواء من خلال المباردات الصحية الرئاسية التى انطلقت فى كل محافظة، وتضمنت أهالى شبه جزيرة سيناء، بشمال وجنوب سيناء، أو من خلال بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة جنوب سيناء، بداية من شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء تتمتع الآن بخدمات ورعاية طبية متميزة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

ولفت إلى أنه شملت تطوير الرعاية الصحية بالمحافظة، رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من المستشفيات، ومنها مستشفى طابا المركزى التى شهدت تطورا كبيرا فى البنية التحتية، والتجهيزات، والتخصصات الطبية، بالإضافة إلى إنشاء عدد آخر من المستشفيات، وكذلك التطوير الشامل لمستشفى شرم الشيخ الدولى، أحد المستشفيات الرئيسية التى تتبع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

واستكمل أنه تم تسجيل أكثر من 80% من المواطنين بجنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة حتى الآن، إضافة إلى استمرار عمليات تسجيل باقى المواطنين.

وتابع أنه يتم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لأهالى جنوب سيناء من خلال 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 24 مركز ووحدة طب أسرة موزعة على النطاق الجغرافى الكامل للمحافظة.

ولفت إلى تخطى عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى جنوب سيناء حتى الآن مليون خدمة طبية، من خلال المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، ومنوها إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بها.

وواصل السبكى، أن ذلك بالإضافة إلى إجراء عمليات وجراحات لأول مرة من نوعها داخل نطاق جنوب سيناء، من خلال الأجهزة والمعدات الطبية التى تم استحداثها داخل المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى رأس سدر المركزى، وقريبا بمستشفى الطور.

وأكد أن هذه الخدمات المستحدثة تمثل طفرة كبيرة فى قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث وفرت عبء ومشقة الأهالى للسفر لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة سواء بداخل مصر أو خارجها.

ولفت إلى أن ذلك علاوة على استحداث مفهوم رضاء المنتفعين عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وتحسين تجربة المرضى، وجودة الرعاية الصحية.

وأشار إلى مراعاة الطبيعة الجغرافية للمحافظة أثناء التخطيط الصحى لجنوب سيناء، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية لكل أهالى المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن محافظة جنوب سيناء هى أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، والبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الهائلة للمنشآت الصحية، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمى وعالمى للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر".

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن بالغ سعادته للارتقاء بمنظومة الخدمات والرعاية الصحية، وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض محافظة جنوب سيناء.

كما أثنى على المجهودات المبذولة لهيئة الرعاية الصحية لضمان توفير أكبر عدد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين داخل المحافظة، قائلا: إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصرى بمختلف فئاته ومعتقداته سببا رئيسيا فى تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، ولافتا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جليا فى جميع أعيادنا ومناسباتنا المختلفة.

يذكر أن محافظة (جنوب سيناء)، رابع محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بعد (الأقصر، الإسماعيلية) والتى انطلقت بهما المنظومة فى 16 فبراير 2021، إضافة إلى محافظة (بورسعيد) والتى انطلقت بها المنظومة فى يوليو 2019، كما انطلقت المنظومة بمحافظتى (أسوان، السويس) فى 26 نوفمبر 2022.