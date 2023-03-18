الهلال يتعادل مع صن داونز 1-1 وأحيا آمال الأهلي في التأهل بأبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 05:24 مساءً - اكتفى فريق الهلال السودانى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ماميلودي صن داونز، فى المباراة المصيرية التى جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.

افتتح خوليسو مودادو هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 67 من عمر الشوط الثانى والمباراة، ثم سجل محمد عبد الرحمن هدف التعادل لفريق الهلال السودانى فى الدقيقة 72 بعد 5 دقايق فقط .

وأهدر الهلال أصحاب الأرض العديد من الفرص حيث لعبوا 5 تسديدات على المرمى، فيما لعب سدد صن دوانز 4 تسديدات علي المرمى.

وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

وحافظ الأهلى على آماله فى التأهل وتجددت فرصه فى الصعود، وذلك بعد فوزه على القطن الكاميروني.

وجاء تشكيل الهلال السودانى كالتالي:

حراسة المرمى: على أبوعشرين.

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، الطيب عبدالرازق.

خط الوسط: موفق صديق، والي الدين خضر، أبوعاقلة عبدالله.

خط الهجوم: فابريس نجوما، محمد عبدالرحمن، ليلبو مكابي.

فيما يأتي تشكيل صن دوانز كالاتى:

حراسة المرمى: روني ويليامز.

خط الدفاع: أونيانجو، موادو، مافيلا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، ، ثيمبا زواني، نيو مياما.

خط الهجوم: كاسيوس ميليولا، بيتر شالوليلي، مارسيلو أليندي.

واستعاد الأهلي الثقة سريعا بعد خسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 الأسبوع الماضي، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا في مدينة جاروا الكاميرونية، يعزز به فرص تأهله بين الثمانية الكبار.