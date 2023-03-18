” القوى العاملة” : مبادرة ”سلامتك تهمنا ” ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 05:23 مساءً - أطلقت مديرية القوى العاملة ببورسعيد مبادرة "سلامتك تهمنا" على متن "معدية تحيا مصر" لتثقيف العاملين بقطاع الانشاءات البحرية ومرفق المعديات بهيئة قناة السويس بحضور عدد 15 شركة و35 مشارك..وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أجل مناخ آمن وصحي للعمال بكافة المنشات للحفاظ على العنصر البشري من الأخطار التي من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل والحفاظ على المنشآت والممتلكات.

وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ببورسعيد فعاليات المبادرة بكلمة أوضح فيها أهمية الحفاظ على العامل وبيئة العمل لزيادة الانتاج ودفع الاقتصاد، وأكد على أهمية دور القوى العاملة وخاصة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة .

كما القى المهندس علاء عبد البر رئيس ترسانة بورسعيد كلمة ترحيب للحضور وأكد على أهمية السلامة بالترسانة، وألقى كل من مهندس عماد اسحاق رئيس قسم مرفق معديات بورسعيد كلمة ترحيب وشرح التطورات الحديثة بمرفق المعديات وأهمية دور السلامة والصحه المهنية للحفاظ على الجمهور والعاملين من الحوادث الجسيمة كما رحب الأستاذ خالد طه رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة بالحضور ،واوضح أهمية المجرى الملاحى وإدارة الهيئة له

كما قامت المهندسة سحر بدر من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الاولى:عن الحوادث الجسيمة وكيفية التحقيق في الحوادث وأسبابها وكيفية تفاديها ودور جهاز السلامة في التحقيق في تلك الحوادث واعاده تحليل وتقييم المخاطر لتجنب الحوادث الجسيمة ، كما قام الكيمائي فايز رخا بإلقاء المحاضرة الثانية:عن أنواع المخاطر في بيئة العمل.

هذا وحضر فعاليات المبادرة: محمود السقا وكيل المديرية، وإ‘يمان مسعد مدير الادارة ومكتبى بورفؤاد و بورسعيد للسلامة والصحة المهنية ، ونخبة من كلية العلوم طلبة الدراسات العليا للسلامة والصحة المهنية وذلك لدعم التعاون بين مديرية القوى العاملة وجامعة بورسعيد .