وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومى"، بحضر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين ورؤساء وطلبة الجامعات المصرية.





بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أ ح إيهاب محمد فكرى رئيس هيئة البحوث العسكرية استعرض فيها الجهود التى بذلت لإعداد البحث، وقدَّم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الدعم كافة للارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة. وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لصيانة الأمن القومى للدولة المصرية فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية. وفى نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة مؤكدًا على أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى معالجة التحديات.

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