ضمن «كتف فى كتف».. توزيع 55 ألف وجبة غذائية لأهالى الأسمرات

جدة - نرمين السيد - وصلت صباح اليوم قاطرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المُحملة بأكثر من 55 ألف وجبة غذائية ساخنة، وذلك لتوزيعها فى عددٍ من الأحياء فى المدن الجديدة تشمل حى الأسمرات والذى وصلت اليه 8 قاطرات تحمل 16 ألف وجبة، كما وصل حى الخيالة 3 قاطرات مُحملة بـ 6 آلاف وجبة، وكان لأهالى حى المحروسة 14 ألف وجبة ساخنة.





كما وصل لأهالى حى معًا 4 قاطرات تحمل 8 آلاف وجبة غذائية، ووصل حى أهالينا 5 قاطرات 10 آلاف وجبة غذائية وذلك لتوزيعها اليوم على أهالى المدن الجديدة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا. يأتى ذلك فى إطار مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية بمحافظات الجمهورية ترامنًا مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية. يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمى وتنموى منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

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