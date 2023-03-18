القوى العاملة تعلن عن عقود عمل لذوى الهمم بالشرقية

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جاء ذلك بمقر شركة الأندلس للصناعات الكرتونية بمدينة بلبيس، بمشاركة 4 شركات ومنشأة صناعية كبرى بنطاق مدينة بلبيس.
يأتى ذلك فى إطار خطة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات، بإعطاء ملف ذوى الهمم الأولوية، ضمن ملفات عمل كل مديرية بتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة على مهن يحتاجها سوق العمل، وفرص عمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل.
وبحسب البيان، تلقت الوزارة من مدير المديرية أحمد عبد الهادى، تقريرا أشار فيه إلى تنظيم فعاليات لتسليم عقود العمل لـ36 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة، ويأتى ذلك ضمن جهود المديرية فى توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة.
وأضاف وكيل المديرية، أن الفعاليات شهدت مشاركة 4 شركات ومنشأة صناعية كبرى عاملة بنطاق مدينة بلبيس وهى: شركة الأندلس للعبوات الكرتونية، وشركة المصرية للأسفنج، وشركة المتحدة للصناعات المعدنية، وشركة قنديل للصناعات المعدنية.
يأتى ذلك إلى جانب تسليم عقود العمل بعد الاطمئنان على مراعاة الحد الأدنى للأجور للعمال من ذوى الهمم وعلى كل بنود عقد العمل كما حددها القانون بحضور المهندس عماد الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الأندلس للصناعات الكرتونية، والسيد حفنى مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وصباح الحسينى مدير منطقة بلبيس، وحنان حسن، موجه فنى بمنطقة بلبيس، ومحمد حجازى مفتش عمل بمنطقة بلبيس.
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