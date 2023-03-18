جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة فيديو للحملة، مؤكدا أنها تأتى انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التى توليها الدولة تجاه الشعب المصرى بمختلف فئاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تطلق حملة «شوف بنفسك» لإطلاع المصريين على الإنجازات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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