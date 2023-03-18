القوى العاملة: تفقد لمكاتب العمل ومواقع الانتاج بالبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 04:26 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر جولة ميدانية لمكتب عمل سفاجا والموجود بالقرب من مدينة الغردقة، وكذلك مكتب عمل القصير لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين ، وكذلك بحث المشكلات التى تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت السياحية و الشركات على أرض الواقع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من تقديم افضل الخدمات للمواطنين مع السرعة في الإنجاز وفقاً للمنظومات الإلكترونية التى تقوم الوزارة بتفعيلها في المديريات بالمحافظات في ظل التحول الرقمى للدولة المصرية .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر في تقريره للوزارة، أنه أطمأن خلال الجولة علي الخدمات التى يقدمها المكتبين ، ومعرفة ما يواجه العاملين بهما من مشكلات اثناء تأديه اعمالهم ، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وقطاع الاعمال العام وسبل حلها ، كما قام بعمل زيارة ميدانية لفندقين سياحيين، التقى خلالهما مع مديري الموارد البشرية بالمنشأت ، واطلع على كشوف المرتبات والعلاوات وذلك للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تابع احوال العمالة به وأماكن الاقامة مشيداً بنظام العمل ، ورافقه خلال الزيارة اشرف عبد الحميد مدير مكتب العمل .

وفى نفس السياق استعرض مدير المديرية احكام القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وان القانون الخاص بهذه الفئة نصت المادة ٢٢ منه بعدم إستثناء اي منشأه اي كان نوعها او تابعيتها من تطبيق أحكامه ، مؤكداً إلى ان المديرية ستستكمل الزيارات الى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين لدمجهم في المجتمع