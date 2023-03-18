وزير الصحة يلتقى نظيرته القطرية لتبادل الخبرات الناجحة فى المبادرات (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الدكتورة حنان الكوارى وزيرة الصحة العامة القطرية، بحضور عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة، وذلك على هامش افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة فى الرعاية الصحية، الذى يعقد فى الفترة من 16 إلى 19 مارس الجارى بالعاصمة القطرية الدوحة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين فى التغطية الصحية الشاملة والمبادرات الصحية، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الإنجازات التى حققتها مصر فى هذا الشأن.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزيرين تبادلا الخبرات فى مجال التطبيب "عن بعد" Telemedicine وأحدث الطرق المستخدمة فى هذا الإطار، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الأمراض الأكثر انتشاراmost prevalent وفى مجال الرعاية الأساسية الأولية والطب الوقائى والترصد الوبائى والرعاية العلاجية، علاوة على استعراض التجارب الناجحة للبلدين فى إدارة الأزمات والتهديات الصحية والجوائح.

وقال إن الوزيرين تبادلا خبرات الدولتين فى مجال ميكنة وdigitaliztion للخدمات الصحية تبادل الخبرات، وكذلك التجارب الناجحة بين الدولتين فى مجال القضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وتابع أن الدكتورة حنان الكوارى وزيرة الصحة العامة القطرية، استعرضت التجارب القطرية الناجحة فى إدارة المستشفيات والمنشآت، المتمثلة فى "مؤسسة حمد الطبية" التى تدير 12 مستشفى، بينهم تسعة مستشفيات تخصصية، وثلاثة مستشفيات عامة، إلى جانب إدارتها لخدمات الإسعاف، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، ومرافق الرعاية المطولة.