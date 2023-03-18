تفتيش على اشتراطات «السلامة المهنية» بسوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج حملات تفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع عملهم بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا والمنطقة الصناعية بغرب طهطا.





جاء ذلك فى التقرير الذى تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، والذى ورد فيه أنه تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بضرورة التواجد بمواقع العمل لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وضمان توفير بيئة عمل آمنة تجنباً للحوادث وإصابات العمل، ومتابعة مشروعات البنية الأساسية فى المناطق الصناعية جرى تنظيم تلك الحملات التفتيشية، شارك فيها الكيميائى رفعت محرز الموجه الفنى للسلامة والصحة المهنية بالمديرية، ووحدة التنفيذ بديوان محافظة سوهاج لمتابعة مشروعات ترفيق المناطق الصناعية والتى تشمل مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات والطرق، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للضوابط الواردة فى قانون العمل 12 لسنة 2003.

ونوه مدير المديرية إلى أنه خلال الزيارة للمنطقة الصناعية بغرب طهطا تفقد أعمال شركة حسن علام للمقاولات لإنشاء محطة صرف صحى ومحطة مياه والشبكات الأرضية وشبكة الحريق، أيضا متابعة أعمال الشركة العالمية لتوصيل الكهرباء.

وأوضح مدير المديرية أن إجمالى عدد العمالة غير المنتظمة فى هذه الشركات يبلغ 200 عامل تم توعيتهم بحقوقهم وأساسيات السلامة والصحة المهنية، وتوجيه شركات المقاولات بالتوجه لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لاستكمال بياناتهم لضمهم لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية وفقاً للضوابط الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019.

وقال مدير المديرية إن الجولات شملت أيضا زيارة المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وتفقد أعمال شركة المقاولون العرب التى تنفذ محطة صرف صحى ومحطة مياه وإنشاء شبكة الخطوط الأرضية وشركة مودرن لأعمال الغاز الطبيعى وشركة النيل لأعمال الخط الناقل للمياه، ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة فى هذه المشروعات 170 عاملا غير منتظم، وتمت توعيتهم والتنبيه على مسؤولى الشركات بالتوجه لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لتسجيلهم.

شارك فى الزيارة الدكتور خالد الخولى استشارى أمراض السلامة والصحة المهنية بالبنك الدولى والمهندس محمود زينهم، مسؤول المكتب التنسيقى بوزارة التنمية المحلية، وسيد جابر استشارى العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأبدى المشاركون سعادتهم برعاية القوى العاملة لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها لهم إضافة إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.