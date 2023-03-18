عقد الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 03:30 مساءً - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .

كما ترأسا رئيسا الأركان الجلسة الختامية للإجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة، والتوقيع على محضر اللجنة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على زياده آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى توافق الرؤى حول الخطط المشتركة بما يعود بالنفع على القوات المسلحة للبلدين الشقيقين .

من جانبه، أكد الفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت على أهمية زيادة التعاون فى المجالات العسكرية والتدريبية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مصالح القوات المسلحة لكلا البلدين .

وفى سياق متصل، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، عدد من الوحدات والصروح الصناعية التابعة للقوات المسلحة شملت خطوط الإنتاج بمجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، كما تم زيارة مقر الكلية الجوية وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل داخل الكلية وما تضمه من المعامل المتطورة ونظم المحاكيات ومعرضاً أرضياً للطائرات من مختلف الطرازات .

كما قاما رئيسا الأركان بجولة تفقدية بقيادة القوات البحرية شملت زيارة الوحدات الخاصة البحرية وشاهدا عدد من الأنشطة التدريبية للقتال البحرى واللياقة البدنية ، أعقبها زيارة لشركة ترسانة الأسكندرية وإستمعا خلالها لعرض تقديمى عن إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج العديد من الوحدات البحرية ، كما شاهدا مراحل بناء الفرقاطة طراز ميكو ، وإختتمت الجولة بتفقد حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة " بورسعيد " ومبنى القوارب المطاطية بقيادة القوات البحرية .

حضر اللقاء والجولات التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية والسفير القطرى بالقاهرة.