عقد الإجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 03:29 مساءً - إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن / سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .

كما ترأسا رئيسا الأركان الجلسة الختامية للإجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة ، والتوقيع على محضر اللجنة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين الجانبين ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول الخطط المشتركة بما يعود بالنفع على القوات المسلحة للبلدين الشقيقين .

من جانبه أكد الفريق ركن / سالم بن حمد العقيل النابت على أهمية زيادة التعاون فى المجالات العسكرية والتدريبية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مصالح القوات المسلحة لكلا البلدين .

وفى سياق متصل قام الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق ركن / سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بتفقد عدد من الوحدات والصروح الصناعية التابعة للقوات المسلحة شملت خطوط الإنتاج بمجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات ، كما تم زيارة مقر الكلية الجوية وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل داخل الكلية وما تضمه من المعامل المتطورة ونظم المحاكيات ومعرضاً أرضياً للطائرات من مختلف الطرازات .

كما قاما رئيسا الأركان بجولة تفقدية بقيادة القوات البحرية شملت زيارة الوحدات الخاصة البحرية وشاهدا عدد من الأنشطة التدريبية للقتال البحرى واللياقة البدنية ، أعقبها زيارة لشركة ترسانة الإسكندرية وإستمعا خلالها لعرض تقديمى عن إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج العديد من الوحدات البحرية ، كما شاهدا مراحل بناء الفرقاطة طراز ميكو ، وإختتمت الجولة بتفقد حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة " بورسعيد " ومبنى القوارب المطاطية بقيادة القوات البحرية .

حضر اللقاء والجولات التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية والسفير القطرى بالقاهرة .