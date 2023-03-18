التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. نموذج التكافل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويعمل التحالف فى مجال الغذاء والصحة والتمكين الاقتصادى من خلال مئات الآلاف من المشروعات للتمكين الاقتصادى للمرأة. وأوضح التحالف أن الفكرة فى مبادرة "كتف فى كتف" ليست فى مساهمة غذائية ولكن نموذج مشرف لفكرة التكافل والتكامل بين المجتمع المدنى وأحزاب وقطاع حكومى والجميع ساهم فيه.

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