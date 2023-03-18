الكنيسة القبطية فى إفريقيا تطلق موقعا إلكترونيا جديدا

جدة - نرمين السيد - ودعا الموقع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى زيارة الموقع للتعرف على أنشطة الخدمة، والتواصل مع المسؤولين. ويشرف الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا، على الخدمة بأربع دول تقع فى الجزء الجنوبى من قارة إفريقيا، هى: مالاوى وزيمباوى وبوتسوانا وناميبيا. وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم خدمات صحية واجتماعية، إلى جانب الخدمة الروحية، للمجتمعات التى تخدم بها فى القارة السمراء.

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