القاهرة 12 درجة.. طقس الأحد وحالة الجو بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. طقس بارد على أغلب الأنحاء ليلا.





ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 12

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 13

وادى النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 13

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 04

كاترين 15 03

الطور 25 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 20 07

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 27 16

حلايب 26 16

أبو رماد 26 15

رأس حدربة 26 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 25 13

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 13