وزير خارجية تركيا من القاهرة: نحن هنا لإعادة العلاقات للمسار الطبيعى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، أن المباحثات مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، تطرقت لسبل تقوية التجارة وفتح المسارات الدبلوماسية التى كانت من قبل، وتشاورا فى القضايا بالمنطقة، وكانت المشاورات تتناول القضايا السياسية، «نحن هنا لإعادة العلاقات للمسار الطبيعي»، لافتًا إلى أن هناك تحركات لتعزيز العلاقات من السياسة مرورا بكل القطاعات ومنها التعليم أيضا.





وأضاف «أوغلو» خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المصرى، وعرضته فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى بحث تطوير قطاع الطاقة بين مصر وتركيا، وتقوية التجارة، وفتح المسارات والمباحثات الدبلوماسية، كما جرى التشاور فى القضايا الموجودة بالمنطقة، ولا سيما السياسية التى تخص المنطقة التى نحيا فيها، وستكون هناك تقوية وإعادة العلاقات من السياسية حتى قطاع التعليم، وسنسعى دائما وسويا لندفع الإجراءات نحو هذا المسار. وتابع: «أهم ما فى الموضوع أن يكون لنا إرادة وعزم سياسى، وستكون هناك لقاءات متتالية، وأعبر عن سعادتى بما قاله وزير الخارجية ووعد به».

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