الجيزة: رصف وتطوير محاور البراجيل وترعة الزمر بتكلفة 43 مليون جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، تطوير عدد من الطرق لخدمة وربط الحركة المرورية مع المحاور الرئيسية الجديدة التى تم إنشاؤها كمحور الفريق كمال عامر وتوسعات الطريق الدائرى ومحور الضبعة بما يحقق تسهيل الحركة المرورية.





تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولته التفقدية؛ لمتابعة أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية الجارى تطويرها بمركز ومدينة أوسيم، وذلك فى إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ضمن خطة العام المالى الجارى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة أحمد راشد، تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم حيث أكد المحافظ أن الطريق جار تطويره بطول 4.5 كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر؛ لتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال رصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5 كم وبتكلفة حوالى 20 مليون جنيه بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائرى ومناطق المهندسين.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته على ضرورة المتابعة الميدانية فى أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية فى ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالى مع بعضها.

كما وجه محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية بضرورة دراسة أمكانية توسعة ورفع كفاءة كبارى المشاة الموجودة بعدداً من القطاعات الجارى تطويرها لما تسببه من تكدسات مرورية مع مراجعة أعمال تطهير ترعتى الزمر والأوسيمية وترميم الأجزاء المتهالكة إلى جانب مراجعة حرم الطريق لاستغلاله فى أعمال التوسعة والتطوير الجارية.

وأكد أحمد راشد، على مركز ومدينة أوسيم بسرعة التنسيق مع الشركات المنفذة للمحاور الواقعة فى نطاقه لرفع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق.

كما شدد محافظ الجيزة على تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع السيارات المتهالكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستجابة لمطالبهم.