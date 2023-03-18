تسليم 15 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه باتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية، أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

كما سلم عبدالعال، خلال الحفل 37 من عقود تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة، وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد حاليا تطويرا كبيرا، خصوصا فى رفع كفاءة المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء.

وأشاد محافظ القاهرة، بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسؤولية تجاه الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.

وأكد أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب تطوير صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى.

شهد الحفل اللواء حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية المستثمرين بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة.