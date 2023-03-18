وزير خارجية تركيا: نتطلع لتعزيز العلاقات مع مصر بعد فترة برود في العلاقات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 01:35 مساءً - أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المباحثات مع الوزير سامح شكري تطرقت لسبل تقوية التجارة وفتح المسارات الدبلوماسية التي كانت من قبل وتشاورنا في القضايا بالمنطقة، وكانت المشاورات تتناول القضايا السياسية، موضحا أن العلاقات شهدت فترة من البرود ونحن هنا لإعادة العلاقات للمسار الطبيعي، لافتا إلى أن هناك تحركات لتعزيز العلاقات من السياسة مرورا بكافة القطاعات ومنها التعليم أيضا.

لفت الوزير التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري إلى أهمية وجود إرادة سياسية تركية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر اليوم السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى سوف يستقبل نظيره التركى فى لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.